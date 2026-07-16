Tortolì, cade dalla bici sulla strada per il mare: ricoverata in ospedaleVittima una donna di 55 anni, originaria del Bresciano, che ha riportato un trauma al braccio nel violento impatto con lo sterrato
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Stava andando al mare in bicicletta ma è caduta lungo il percorso alternativo per Orrì e la sua mattinata è finita all’ospedale di Lanusei.
Una donna di 55 anni, originaria del Bresciano, ha riportato un trauma al braccio nel violento impatto con lo sterrato.
La 55enne, stando a una prima ricostruzione dei fatti avvenuti intorno alle 9 di oggi, stava transitando in sella alla sua bici quando, dopo aver perso l’equilibrio, è stata sbalzata sullo sterrato. Era da sola e chi ha assistito all’incidente ha subito chiamato il 118.
La donna è stata soccorsa da un equipaggio dell’associazione Le Grazie che le ha prestato le prime cure e poi l’ha accompagnata al Pronto soccorso di Lanusei dove è stata sottoposta agli esami strumentali del caso.