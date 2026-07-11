Nelle acque della baia di Porto Frailis è stata tratta in salvo una bimba di 8 anni, soccorsa da un ragazzo di Tortolì mentre veniva trascinata al largo dalla corrente.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17 di oggi. Effettuati anche altri cinque salvataggi che hanno coinvolto ragazzi e adulte.

Provvidenziale l'intervento dei bagnini del servizio pubblico (associazione Alpherat Regulus) sostenuti da quelli dell'Hotel La Bitta, dello stabilimento e da volontari che si sono tuffati benché il mare fosse in tempesta.

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