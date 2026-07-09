il rogo
09 luglio 2026 alle 09:19
Allarme a Loceri: incendio sul costone del monteIn azione squadre di terra e un elicottero. La zona interessata dalle fiamme è particolarmente impervia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Allarme incendio dalle prime ore del mattino a Loceri, nella zona di Pranu e’ Piras, rocciosa e particolarmente impervia.
In azione per domare le fiamme il Corpo Forestale, via terra, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.
Nelle operazioni di estinzione le squadre di terra stanno procedendo anche alla bonifica minuziosa del perimetro con gorgui e zappe, al fine di non far ripartire il rogo.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata