Allarme incendio dalle prime ore del mattino a Loceri, nella zona di Pranu e’ Piras, rocciosa e particolarmente impervia. 

In azione per domare le fiamme il Corpo Forestale, via terra, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.

Nelle operazioni di estinzione le squadre di terra stanno procedendo anche alla bonifica minuziosa del perimetro con gorgui e zappe, al fine di non far ripartire il rogo.

(Unioneonline)

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