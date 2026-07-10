il lutto
10 luglio 2026 alle 20:25aggiornato il 10 luglio 2026 alle 20:25
Tertenia, addio al nonnino del paese: Bernardo Gessa aveva 102 anniTra meno di un mese avrebbe festeggiato un altro compleanno
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Per un mese Bernardo Gessa non è riuscito a festeggiare il suo 103esimo compleanno.
Il 6 agosto resterà una data scolpita nella memoria della comunità di Tertenia che, in questi anni, ha potuto celebrare la longevità del nonnino rientrato in paese dopo essere stato emigrato a Milano. Amava i culurgionis, la carne di agnello arrosto e su casu agedu.
Gessa, che era vedovo da tempo, si è spento oggi, circondato dall’affetto dei suoi familiari.
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