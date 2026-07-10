Per un mese Bernardo Gessa non è riuscito a festeggiare il suo 103esimo compleanno.

Il 6 agosto resterà una data scolpita nella memoria della comunità di Tertenia che, in questi anni, ha potuto celebrare la longevità del nonnino rientrato in paese dopo essere stato emigrato a Milano. Amava i culurgionis, la carne di agnello arrosto e su casu agedu.

Gessa, che era vedovo da tempo, si è spento oggi, circondato dall’affetto dei suoi familiari.

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