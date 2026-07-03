Con vento teso proveniente da nord, raffiche sino a 25 nodi e onde alte 3 metri, una barca a vela di 7 metri è finita alla deriva a 5 miglia a sud di Arbatax. A bordo un 60enne tedesco che, dopo aver accertato un’avaria al motore, ha chiesto aiuto alla Guardia costiera. Il natante stava navigando con il solo ausilio delle vele.

La richiesta di soccorso è stata raccolta, questa mattina, dalla sala operativa del Circomare di Arbatax che, sotto il coordinamento del 13° Mrsc di Cagliari, ha disposto subito l’intervento in zona della motovedetta, che ha individuato e raggiunto il mezzo in difficoltà a 9 miglia a sud del porto.

L’equipaggio, coordinato dal tenente di vascello Mattia Caniglia, ha pianificato le modalità del soccorso, operando in condizioni meteomarine critiche. La barca a vela è stata rimorchiata dalla motovedetta che l’ha ricondotta in porto dove è stata ormeggiata. Il suo comandante era in buone condizioni di salute.

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