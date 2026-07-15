Una ragazza di 17 anni è stata soccorsa dall’elicottero dell’Areus dopo aver accusato un malore durante un’escursione a Gorropu, nel territorio di Urzulei. Erano più o meno le 16 di oggi quando la giovane, di nazionalità belga, si è sentita male a causa del gran caldo e si è accasciata.

Chi era con lei ha chiamato il 118, chiedendo un aiuto immediato. La centrale operativa di Sassari ha disposto l’invio di Echo Lima 1, decollato dalla base di Olbia.

L’equipaggio, una volta sul posto, ha recuperato la ragazza, trasportandola (in codice verde) all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti clinici del caso.

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