Rovinosa caduta da cavallo attorno alle 10 di oggi all’interno di un maneggio a Bari Sardo. Un 17enne residente in un paese ogliastrino stava effettuando un giro sul dorso dell’animale quando, forse dopo che l'equino si è imbizzarrito, è scivolato dalla sella ed è caduto a terra.

L’ambulanza dell'associazione Le Grazie è arrivata sul posto su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari che ha assegnato il codice rosso (per dinamica) all’evento: il giovane, rimasto sempre vigile e cosciente, è stato soccorso sul posto e successivamente trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove sono stati approfonditi gli accertamenti clinici con i vari esami strumentali in Radiologia. Lamentava dolori a una gamba.

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