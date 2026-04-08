Il maxi tubo in ghisa che sovrasta il Rio Mirenu è esploso e una notevole quantità d’acqua irrigua è andata persa. Da domani e per almeno due giorni il servizio di erogazione nei distretti di Tortolì e Girasole verrà interrotto.

L’emergenza è scattata ieri notte al Ponte Canale, nel territorio di Villagrande, a valle della diga di Santa Lucia che raccoglie l’acqua proveniente dall’invaso di Bau Muggeris. Nel corso delle ore successive alla rottura, la perdita d’acqua è notevolmente aumentata ed Enas, l’ente che gestisce il servizio idrico in Sardegna, ha interrotto l'alimentazione dell'adduttore già dalle 17 di oggi.

Nella mattinata di domani, il Consorzio di bonifica, che sul territorio gestisce il sistema irriguo, avvierà l’intervento di manutenzione straordinaria che, secondo un primo cronoprogramma, dovrebbe concludersi entro il fine settimana. L’improvviso inconveniente non creerà disagi agli utenti che hanno proprietà nel comprensorio di Lotzorai.

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