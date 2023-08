Un vasto incendio si è sviluppato in serata nella zona di Gairo.

Il fronte del fuoco è ben visibile, anche a distanza, sul monte Trunconi, che sovrasta il paese.

Sono già in azione le squadre di spegnimento.

«Ci sono delle regole non scritte, c'è il rispetto per chi vive il territorio e lavora per migliorarlo. Giorno dopo giorno. Oggi registro che non c'è stato nulla di tutto ciò – scrive su Facebook il sindaco, Sergio Lorrai – Chi ha avuto l'idea di compiere un gesto come questo non merita nulla, se non l'azione forte e contraria da parte di chi amministra e di tutti i cittadini (sani). Questo lo scrivo oggi per me, per gli Amministratori e per tutti i cittadini che quotidianamente contribuiscono a rendere il nostro paese accogliente. Non avrò pietà. Sappiatelo. Grazie a chi, da subito, sta intervenendo per ridurre i danni».

