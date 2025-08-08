Ussassai Climbing Village: al via lo street boulder, il 9 agosto ci si arrampica nel borgoPareti, mura, case, diventano le nuove montagne cittadine da scalare
«Sei pronto ad arrampicarti in un piccolo borgo, immerso nella natura tra tacchi calcarei e piscine naturali?».
L'invito è degli organizzatori dell'Ussassai Climbing Village. Domani, nove agosto, la prima edizione dello street boulder, una sorta di arrampicata urbana nel suggestivo borgo.
Si tratta di una disciplina sportiva che ha preso sempre più piede negli ultimi tempi e praticata soprattutto da giovani, ma non solo. Pareti, mura, case, diventano le nuove montagne cittadine da scalare. L'evento rientra nel programma San Lorenzo a Ussassai.
Già centinaia le preiscrizioni, è previsto l'arrivo di climbers e boulderisti da tutta la Sardegna. Organizzano l'associazione culturale San Lorenzo con l'asd Ussassai Experience.