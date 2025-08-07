È stato trovato morto, dopo oltre un anno e mezzo dalla sparizione avvenuta il 23 dicembre 2023, l'ex portiere del Lanusei Giancarlo Contu. Il cadavere del pensionato, in stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel campanile del Tempio Don Bosco a Lanusei. Una zona dove nessuno entrava da anni, perché i Salesiani non ci sono più.

Giancarlo Contu, scomparso a Lanusei nel 2023 e trovato morto dopo un anno e mezzo

A scoprire il cadavere di Contu, ex portiere molto conosciuto a Lanusei e che al momento della scomparsa aveva 63 anni, il tecnico che è andato a fare la manutenzione delle campane automatiche. Verosimilmente, Contu era entrato da una finestrella del campanile ed è precipitato. Era stato cercato per oltre due mesi (74 giorni) in tutta la zona: era a due passi da casa sua.

Il luogo del ritrovamento del cadavere di Giancarlo Contu a Lanusei

Sul posto la procuratrice Paola Dal Monte e la sua vice Giovanna Morra. Al lavoro la polizia scientifica per accertare le cause della morte, che sarebbero naturali. Indaga il commissariato di Lanusei. Contu, classe ‘60, era già scomparso in una precedente circostanza, ma in quel caso era stato ritrovato in cimitero.

