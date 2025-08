Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Strada Statale 198, al chilometro 75.800, nei pressi dell’abitato disabitato di Gairo Vecchio, in Ogliastra. Un pickup e un’autovettura si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo dei veicoli i soli conducenti, rimasti entrambi feriti. Le loro condizioni hanno reso necessario l’intervento del 118, che ha trasportato uno dei due al Brotzu di Cagliari in codice rosso, mentre l’altro è stato trasferito all’ospedale di Lanusei.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile di Jerzu, a cui sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Il tratto della strada statale 198 è rimasto temporaneamente interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.

(Unioneonline/Fr.Me.)

