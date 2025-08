Un furgone per il trasporto e la vendita di frutta e verdura è stato distrutto dalle fiamme nella notte in via Monsignor Virgilio, a Tortolì.

I vigili del fuoco della squadra 11A del distaccamento del paese sono intervenuti intorno alle 2,40 e hanno evitato ulteriori danni.

Dopo lo spegnimento delle fiamme sono state avviate le indagini per accertare le cause del rogo e non viene esclusa la matrice dolosa: si sarebbe quindi trattato di un attentato. Sul posto anche i carabinieri.

