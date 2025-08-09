l’emergenza
09 agosto 2025 alle 07:34
Baunei, sub disperso in mare da ieri: ricerche in corsoPoco oltre Capo Montesanto, ieri sera non è rientrato a casa ed è scattato l’allarme
Stava facendo attività subacquee sulla costa di Baunei, poco oltre Capo Montesanto, ma ieri sera non è rientrato a casa. Il personale della Capitaneria di porto di Olbia e del Circomare di Arbatax sono impegnati nelle ricerche del disperso, un uomo di origini ogliastrine.
Notizia in aggiornamento
