Stava facendo attività subacquee sulla costa di Baunei, poco oltre Capo Montesanto, ma ieri sera non è rientrato a casa. Il personale della Capitaneria di porto di Olbia e del Circomare di Arbatax sono impegnati nelle ricerche del disperso, un uomo di origini ogliastrine.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata