Era andato a caccia grossa, come consuetudine. Ma per un 22enne di Urzulei, la battuta di oggi si è conclusa in maniera drammatica. Il fucile gli è esploso sulla mano e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Per lui si sono aperte le porte del reparto di Chirurgia della mano, dove è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione.

Il giovane è stato soccorso dai compagni di squadra che hanno allertato il 118.

A Urzulei è atterrato Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus di base a Olbia.

