Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dei due pastori che risultavano dispersi dalla mattinata a causa dell’allerta meteo e dell’esondazione del rio Margiani.

Giuseppe Mulas, 63 anni, e Francesco Moi, 23 anni, si trovavano nel loro ovile, rimasto isolato dall’innalzamento del corso d’acqua. A confermarlo il sindaco di Urzulei.

Sollievo tra i familiari e nella comunità, rimasta in apprensione per diverse ore a causa del maltempo. «È stata una serata complicata ma con un finale dal sapore dolce - afferma il sindaco di Urzulei Ennio Arba - ma mi hanno appena chiamato confermandomi che sono stati raggiunti, e che stanno bene. Credo che in questo momento stiano tornando».

La buona notizia grazie all’intervento di una terna messa a disposizione del Comune di Urzulei, che è riuscita a guadare il rio Margiani, i soccorritori hanno potuto raggiungerli.

I due pastori sono stati trovati in buone condizioni di salute. Le ricerche, che avevano visto impegnati Vigili del Fuoco, Carabinieri e Barracelli, e il soccorso Alpino allertato per cercare di raggiungere la zona da un altro sentiero.

