Quel proiettile di pistola esploso probabilmente da un’auto in corsa avrebbe potuto uccidere.

La Procura della Repubblica di Lanusei indaga per tentato omicidio, per il momento contro ignoti, per quanto accaduto due sere fa a Tortolì, dove un ragazzo di 19 anni è stato ferito all'indice della mano destra e al gluteo.

Il giovane si trovava nella pineta della seconda spiaggia di Orrì, per partecipare a una festa in spiaggia. Poche ore prima era scoppiata una lite tra ragazzi del posto e un gruppo di giovani turisti della Penisola in vacanza. Sul lido sono stati richiamati i carabinieri della compagnia di Lanusei.

Intorno alle 2, quando la festa era finita e la maggior parte dei clienti aveva già lasciato la spiaggia, qualcuno ha aperto il fuoco. Il proiettile vagante ha raggiunto il 19enne mentre era appoggiato alla fiancata di un'auto.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Lanusei dove è stato disposto il ricovero nel reparto di Chirurgia. Verrà operato ma le sue condizioni generali sono rassicuranti.

(Unioneonline)

