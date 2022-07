Sparatoria la notte scorsa all’altezza della seconda spiaggia di Orrì: ferito un giovane di Tortolì.

Erano più o meno le 2 e in quei momenti sul lido era in corso una festa con un’elevata presenza di giovani. Secondo una prima ricostruzione, da un’auto in corsa sulla strada che corre parallela alla spiaggia è partito un colpo d’arma da fuoco che ha raggiunto il ragazzo al dito di una mano e a una gamba. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 che l’ha trasportato all’ospedale di Lanusei. È ricoverato nel reparto di Chirurgia.

Sul litorale, dove poco prima che qualcuno aprisse il fuoco, i carabinieri della compagnia di Lanusei erano intervenuti per sedare disordini segnalati da alcuni turisti. Coinvolti alcuni ragazzini ospiti di una struttura ricettiva che sarebbero stati aggrediti selvaggiamente.

Dopodiché, in un fatto estraneo all’aggressione, è avvenuta la sparatoria su cui indagano gli agenti del commissariato di Tortolì.

© Riproduzione riservata