Ci sono volute 19 offerte prima di aggiudicare s’imbidu di San Lussorio, l’asta pubblica con cui il comitato permanente assegna il giogo dei buoi secondo la vecchia tradizione. Con 350 euro la licitazione del santo se l’è aggiudicata Raimondo Fanni, 24 anni, cameriere di Tortolì.

Fino all’ultimo gli ha conteso la vittoria Giorgia Littarru, in un appassionante sfida che si è tenuta poco dopo le 21 di ieri sul sagrato (gremito) della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. S’imbidu di San Lussorio ha dato inizio a is Festas de sartu, i cui comitati permanenti sono custodi delle tradizioni storiche di Tortolì.

