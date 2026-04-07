Era riverso sul ciglio della strada, in stato di incoscienza. Tutt’intorno a un uomo di 62 anni c’erano tracce di sangue. È stato ritrovato privo di sensi in via Siotto Pintor, nel quartiere di Su Forru’ e sa teula, e ora è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Perché fosse lì è un giallo: l’uomo è rimasto vittima di un incidente oppure ha subito percosse? È stato un passante, alle 7.55 di oggi, a chiamare i soccorsi, dopo aver notato l’uomo riverso sul bordo della carreggiata. Il 62enne, che ha riportato un trauma cranico e ha perso sangue anche dalle orecchie, è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei e, in virtù delle condizioni molto critiche, trasferito al Brotzu con Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato da Olbia, a seguito del trauma cranico accertato. Non ha mai ripreso conoscenza e i medici si sono riservati la prognosi.

Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Lanusei che cercano elementi utili a chiarire la natura dell’episodio.

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