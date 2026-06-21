Il servizio comunale è gestito da Alpherat Regulus, associazione di protezione civile, presieduta da Paolo Tedone, assistito nel coordinamento tecnico del vicepresidente Alessio Tedone. L’attività di salvamento a mare si disloca su 7 spiagge del litorale: Capannina, con doppia postazione, Porto Frailis, San Gemiliano , prima spiaggia di Orrì, Foxi Lioni e Cea. «I bagnini - dice Alessio Tedone - opereranno dalle 9 alle 18, per ora fino al 15 settembre». Come consuetudine, con i bagnini dell’Aplherat Regulus che effettuano il salvamento a mare a Tortolì da più di due decenni, Tedone fa appello alla collettività: «Chiediamo la collaborazione di tutti, in primis dei bagnanti, affinché rispettino le regole». Tedone sottolinea che «i nostri operatori, oltre che nel salvamento a mare, sono stati sempre impegnati anche nel fare rispettare le ordinanze, sia dell’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax e sia del Comune». Interviene anche l’assessore comunale alla Protezione civile, Fausto Mascia: «Il servizio di salvamento a mare rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei nostri litorali. La presenza costante e qualificata degli operatori contribuisce a prevenire situazioni di rischio e a garantire l’assistenza necessaria ai bagnanti. Il servizio contribuisce a rendere le nostre spiagge sempre più sicure e accoglienti».

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