Tre auto a fuoco nella notte a Tortolì. Gli attentati sono avvenuti tutti in via Mazzini, prima traversa sulla sinistra di corso Umberto.

Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei.

Notizia in aggiornamento

