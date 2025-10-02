Gli attentati
02 ottobre 2025 alle 07:55aggiornato il 02 ottobre 2025 alle 07:59
Notte di fuoco a Tortolì, tre le auto bruciateIndagano i carabinieri di Lanusei
Tre auto a fuoco nella notte a Tortolì. Gli attentati sono avvenuti tutti in via Mazzini, prima traversa sulla sinistra di corso Umberto.
Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei.
Notizia in aggiornamento
