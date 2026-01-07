Costante attività di monitoraggio della polizia stradale di Lanusei sulle strade del versante montano di competenza. Sotto osservazione, come di consueto quando scatta l’allerta neve, la statale 389 che collega l’Ogliastra e il Nuorese.

Le pattuglie, coordinate dall’ispettore Fausto Loddo, hanno effettuato servizi di prevenzione lungo l’arteria, ma il meteo si è rivelato clemente rispetto alle previsioni e non è stata rilevata nessuna criticità.

Invero, una nevicata sul Gennargentu c’è stata e pure cospicua. Imbiancati le cime più elevate del versante ogliastrino, nei territori di Arzana e Villagrande ma anche in questo caso i disagi sono stati limitatissimi.

