Subito un incontro con primari e responsabili di servizio, sanitari e amministrativi. Alla presenza di giornalisti e operatori tv. Tutto all’insegna della massima trasparenza. Si è presentato così oggi a Lanusei Andrea Fabbo, nuovo direttore generale della Asl Ogliastra.

Il suo obiettivo: potenziamento del personale e dell’assistenza in ospedale e sul territorio. «La Regione – ha detto Fabbo – deve ascoltarci».

