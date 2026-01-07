Ogliastra
07 gennaio 2026 alle 13:22aggiornato il 07 gennaio 2026 alle 13:33
Lanusei, si insedia il nuovo manager: «Questa Asl è da potenziare»Il dg Andrea Fabbo si è presentato questa mattina: «La Regione deve ascoltarci»
Subito un incontro con primari e responsabili di servizio, sanitari e amministrativi. Alla presenza di giornalisti e operatori tv. Tutto all’insegna della massima trasparenza. Si è presentato così oggi a Lanusei Andrea Fabbo, nuovo direttore generale della Asl Ogliastra.
Il suo obiettivo: potenziamento del personale e dell’assistenza in ospedale e sul territorio. «La Regione – ha detto Fabbo – deve ascoltarci».
