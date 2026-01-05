Una consolidata esperienza nella direzione di strutture complesse all’interno del sistema sanitario nazionale e una profonda competenza clinica: così si presenta il nuovo direttore generale della Asl Ogliastra, il dottor Andrea Fabbo, che arriverà nei prossimi giorni nella sede di via Piscinas a Lanusei. Fabbo, classe 1964, arriva in Sardegna dopo aver ricoperto importanti ruoli nel panorama sanitario nazionale: fino a gennaio 2025, direttore delle attività socio-sanitarie dell’Ausl di Modena, da febbraio 2025 sino ai giorni scorsi è stato direttore sanitario della Asl di Asti.

Modenese d’adozione, è lì che ha svolto gran parte del suo percorso professionale. Dopo aver conseguito la specializzazione in Geriatria all’Università degli Studi di Parma nel 1996, inizia la sua carriera come medico geriatra all’Ausl di Reggio Emilia, dal 2000 ha ricoperto diversi ruoli nell’Ausl di Modena, anche quello di direttore di struttura complessa. In particolare, dal 2017 al 2024, è stato alla guida della S.c. "Disturbi cognitivi e demenze", ruolo nel quale ha coordinato l’intera rete geriatrica territoriale della provincia di Modena. Dal 2015 al 2025 ha curato il progetto demenze della Regione Emilia Romagna.

Attualmente è vicepresidente della Società italiana di geriatria ospedale e territorio (Sigot) ed è membro di Interdem, una rete europea di ricercatori impegnata nella diffusione di interventi psicosociali volti a migliorare la qualità della vita delle persone con demenza. Ad Asti, nell’ambito della direzione strategica, ha avviato il progetto Communit-action, il programma della Asl piemontese che promuove stili di vita sani, prevenzione delle fragilità e inclusione, i tre pilastri della strategia che punta alla longevità attiva, rafforzando il benessere fisico e psicologico.

