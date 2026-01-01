Per vedere tutta la famiglia radunata, Regina Barrili ha atteso le 18 di oggi, ora in cui, ogni giorno, si sintonizza su Tv2000 per la recita del rosario. Oggi, la nonnina di Villagrande ha compiuto 103 anni. Le sue narrazioni, che altro non sono che racconti della sua lunga vita, incantano i quattro figli, i quattro nipoti e l’unica pronipote che di anni ne ha 7.

In famiglia la data del primo gennaio è sempre stata speciale perché oltre al compleanno di nonna Regina, nello stesso giorno compiva gli anni suo marito Basilio Bidotti, scomparso nel 1992 all’età di 70 anni.

Lui, una vita da minatore, era del 1922, un anno più grande della moglie che si è sempre presa cura della famiglia e della campagna, macinando chilometri a piedi per andare a raccogliere fasci di legna per cucinare il pistoccu.

Nonna Regina, terza sorella ad aver raggiunto i 103 anni (Barbara e Maria sono scomparso pochi anni fa), trovava anche il tempo per frequentare la chiesa, lei che è donna di profonda fede e ancora oggi fa i cruciverba senza occhiali.

© Riproduzione riservata