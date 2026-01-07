Scontro frontale tra due auto lungo la strada statale 198, alla periferia ovest di Tortolì.

Nell'incidente, accaduto nella tarda mattinata di oggi all’altezza del chilometro 108, sono rimasti feriti due pensionati, residenti nella cittadina, di 78 e 74 anni. Entrambi sono stati soccorsi dai mezzi del 118 allertati dalla centrale operativa di Sassari. I due conducenti hanno riportato traumi da cintura e le loro condizioni sono apparse rassicuranti.

Tuttavia, per i dovuti accertamenti sono stati trasportati (in codice giallo) al Pronto soccorso di Lanusei.

Sul posto, dove la viabilità ha subito disagi, sono intervenuti forze dell’ordine e vigili del fuoco.

