Il rischio pioggia non ha fermato la tradizionale Befana dei vigili del fuoco di Tortolì. Alla fine il tempo è stato clemente. Anche quest’anno, come da tradizione, la Befana si è calata in sella a una scopa tra due edifici di via Monsignor Virgilio, lanciando caramelle ai bambini in attesa sul piazzale del multipiano.

Una "discesa" salutata, oggi pomeriggio, dagli applausi e dai cori "Befana-Befana" dei bambini e dalle sirene degli automezzi dei vigili. L’appuntamento è stato organizzato dalla Pro loco Rocce Rosse che ha così chiuso la programmazione di eventi del periodo natalizio, sempre più diffusi nel territorio cittadino, che ha incontrato il gusto dei residenti e dei visitatori arrivati dagli altri paesi. L’arrivo della Befana a Lanusei è stato, invece, annullato a causa del maltempo.

L’evento, cui avrebbero dovuto collaborare i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, si sarebbe dovuto tenere questa mattina in piazza di Chiesa, ma la pioggia ha costretto gli organizzatori (Avl) a cancellarlo.

