Ciro Iacono era uomo di mare. Uno dei precursori delle escursioni sulla costa di Baunei con le motonavi, ha avuto il merito di credere nell’attività consorziata per ottimizzare la qualità dell’offerta turistica.

Nelle scorse ore la sua vita terrena si è conclusa: l’ex comandante della motonave Borea, ruolo ereditato dal figlio Lorenzo, al culmine di una malattia affrontata con coraggio e dignità. Aveva 65 anni.

Nativo di Tortolì, ma con origini ponzesi, di cui andava orgoglioso, Iacono è stato una figura di spicco nel mondo del trasporto marittimo passeggeri in Ogliastra. Ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta nel settore della navigazione, passando dagli ormeggiatori al Corpo piloti fino alle motonavi, ricoprendo con passione e dedizione ogni ruolo, da marinaio a comandante, fino a diventare presidente della cooperativa.

