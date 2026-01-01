Il risultato delle urne ha rispettato i pronostici. Silvio Chironi è lo scapolo d’oro di Triei. Il cameriere di 25 anni ha ottenuto 86 voti contro i 53 dello sfidante (Giuseppe Piras). Nell’urna anche due schede bianche.

La manifestazione, che la Pro Loco ha rispolverato ventinove anni fa quando vinse Omero Muggianu, si è tenuta questo pomeriggio, con lo spazio elettorale allestito nella piazza centrale del paese. I fuochi d’artificio, alle 19.40, hanno annunciato la fine della contesa, con l’annuncio dell’elezione del nuovo re de is bagadius (gli scapoli), e il conseguente inizio dei festeggiamenti.

«Festa ben riuscita, una folla numerosa ha seguito la manifestazione in piazza. La comunità aspetta sempre la rassegna, che è molto importante per noi», ha detto il presidente della Pro loco, Romolo Cabiddu.

L’edizione di oggi è la numero 26: in alcune annate sono mancati i candidati e durante la pandemia la giostra si è fermata. «A parte qualche anno - ha proseguito il numero uno dell’associazione turistica - la manifestazione ha sempre avuto continuità. Spero che la rassegna abbia seguito».

A Silvio Chironi spetterà l’onere di curare i festeggiamenti in onore di santa Lucia, il prossimo 13 dicembre.

