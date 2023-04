Svolta nel caso della 15enne ritrovata all’interno di una roulotte alla periferia di Tortolì e raccontato sull'edizione odierna de L'Unione Sarda. Per due giovani, Michael Brundu, 21 anni, di Tempio Pausania, e Roberto Trecchi (20), di Olbia, sono scattate le manette.

Entrambi sono stati trasferiti dai carabinieri della compagnia di Lanusei nel carcere di San Daniele su disposizione dell’autorità giudiziaria che contesta loro il reato di sequestro di persona e altri reati su cui la Procura di Lanusei ci chiede il massimo riserbo. Ieri mattina i militari li hanno trovati all’interno di una roulotte vicino al cimitero di Tortolì. Erano insieme alla ragazzina della quale, dalla sera precedente, si erano perse le tracce.

I carabinieri delle stazioni di Tortolì, Arzana e Santa Maria Navarrese, con l’ausilio dei colleghi del nucleo radiomobile, hanno setacciato diversi punti considerati sensibili e al termine di un’attività fulminea l’hanno rintracciata con i due ragazzi, arrivati in Ogliastra per praticare lavori saltuari. Michael Brundu e Roberto Trecchi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati interrogati nell’immediatezza e, su disposizione del magistrato di turno, Valentina Vitolo, trasferiti in carcere. Contestualmente è stata posta sotto sequestro penale la roulotte, dove sono stati rinvenuti anche coltelli, piedi di porco e altri utensili. La stessa roulotte era stata occupata abusivamente, all’insaputa del proprietario.

