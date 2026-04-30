Cento anni festeggiati tra racconti e aneddoti di una vita vissuta nella sua amata Arzana. Nina Meloni, scrigno di ricordi e dotata di fulgida lucidità, si è iscritta al club dei centenari.

Appassionata lettrice, la nonnina, vedova da tempo, è capace di richiamare eventi e storie con la precisione dei migliori studiosi: per la comunità rappresenta una testimonianza preziosa dell’identità.

Con i suoi racconti ha confermato che ad Arzana l’energia elettrica è arrivata dopo il 1935 e che quella che oggi è nota come “Sa Tanca des Prèdis” era gestita dalla Curia, con terreni che facevano parte della storica scuola agraria del paese.

Oggi, a farle visita nella sua abitazione di via XX Settembre sono andati il sindaco, Angelo Stochino, il parroco, don Luca Fadda, e il presidente della Pro loco, Raffaele Sestu. «Custodire e ascoltare queste memorie significa dare valore alla nostra comunità e costruire il futuro partendo dalle nostre radici», ha detto il sindaco Stochino.

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