Altri 459 abitanti di Baunei non hanno ancora proceduto e magari faranno tutto all’ultimo, lamentandosi di eventuali file. La signora Rosa Secci, nata 100 anni fa, invece no: questa mattina si è presentata negli uffici comunali di Baunei, nella circoscrizione di Santa Maria Navarrese, e ha attivato la sua carta d’identità elettronica, apponendo l’indice sinistro nel dispositivo che memorizza le impronte digitali e, dopo il cambio degli occhiali (con quelli che quotidianamente utilizza per cucire), sottoscrivendo la richiesta.

«Zia Rosa, con il suo grande senso civico», fanno sapere dal Comune, «ci ricorda che tutte le carte di identità cartacee in circolazione scadranno tassativamente il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento e non sarà più possibile richiederne l’emissione, nemmeno in caso di urgenza».

«Confidiamo che queste testimonianze raggiungano sempre più persone», dicono dagli uffici: gli anziani del paese sono diventati testimonial del senso civico.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata