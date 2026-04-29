Lo schianto è avvenuto sulla circonvallazione sud, quando il traffico cominciava a ingrossarsi. Erano le 7.30 del mattino di oggi e un ottantenne di Tortolì ha perso il controllo della sua moto che si è schiantata contro un’auto in sosta all’altezza di Pannolini & C. Un impatto violento che ha provocato la caduta del pensionato. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto e in pochi istanti si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sono stati alcuni automobilisti a prestargli la prima assistenza, dopodiché sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce verde che ha stabilizzato il ferito e, su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari, l’ha trasportato (in codice giallo) al Pronto soccorso di Lanusei. Qui il personale sanitario ha effettuato gli accertamenti del caso per tracciare un quadro esatto delle sue condizioni, comunque rassicuranti.

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