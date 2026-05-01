Tortolì, incendio in un capannone nautico: chiara l’origineLe fiamme sono divampate all’interno della Sanlorenzo
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L’allarme è scattato intorno alle 6 di oggi. Le fiamme sono divampate all’interno del capannone della Sanlorenzo, colosso della nautica che da qualche anno opera nella zona industriale di Tortolì.
In cenere sono finiti materiali di scarto accumulati in maxi ceste da un metro cubo. Qui il personale addetto alle lavorazioni accatastava resine e altri prodotti plastici, tutti residui di interventi legati alla costruzione di prototipi di scafi destinati al lussuoso mercato della nautica internazionale.
I vigili del fuoco sono arrivati in un amen dal distaccamento che confina proprio con il capannone in cui si è verificato l’incendio. Sulla cui origine non c’è alcun dubbio: autocombustione. Esclusa, sin da subito, qualsiasi altra fonte esterna.