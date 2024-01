«Viva la pace, la guerra non ci piace!». Una delle frasi simbolo del corteo che questo pomeriggio a Tortolì ha visto la partecipazione di centinaia di giovanissimi dell’azione cattolica.

Uniti insieme per la pace e contro tutte le guerre. Cappellini bianchi con lo slogan «La pace in testa» e cartelloni coloratissimi in mano, accompagnati dalle loro famiglie, dai parrocchiani e da tanti cittadini, hanno manifestato gioiosamente.

La marcia per la pace è stata organizzata con successo dalle tre parrocchie cittadine: Sant’Andrea, San Giuseppe e Stella Maris in occasione del mese della pace e nel giorno della Memoria. Si sono fatte portavoce di un messaggio di speranza. Dai più piccoli ai più grandi, hanno attraversato le vie del centro scortati dagli agenti della polizia municipale, cantando canzoni di pace e inni alla gioia: «Vogliamo crescere in un mondo di pace, seminiamo la pace per far fiorire la terra». Queste alcune delle frasi esposte sui cartelloni.

Da piazza fra Locci da dove è partita la marcia per la pace, passando per via vittorio Emanuele sino ad arrivare a viale Monsignor Virgilio. L'iniziativa si è conclusa all'oratorio interparrocchiale con un momento conviviale tutti insieme.

Federica Melis

© Riproduzione riservata