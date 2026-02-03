E-Distribuzione ridimensiona il “casoTertenia”. «Non ci sono mai state utenze al buio per più giorni. Le vie Roma e Sardegna hanno avuto solo delle brevi interruzioni e a seguito del ciclone Harry è occorso un solo vero guasto la sera del 25 gennaio ripristinato in due ore e un altro il giorno dopo sulla stessa linea durato circa un’ora e mezza. L’impatto del ciclone sul servizio elettrico di Tertenia è stato quasi trasparente. I nostri tecnici erano sì presenti in paese ma per tutt’altra ragione, cioè per attività programmate (nuovi allacciamenti e manutenzioni ordinarie)».

Il sindaco, Giulio Murgia, ha chiesto interventi di potenziamento strutturali. «Il Comune sostiene di non essere riuscito a contattarci, ma non risultano tentativi di contatto con i referenti forniti al sindaco così come non abbiamo ricevuto alcuna pec. I guasti verificatisi nel recente passato sono legati a cause esterne, in particolare a mezzi di terzi (che non lavorano per E-Distribuzione) che hanno tranciato nostri cavi o, addirittura, verde pubblico comunale non manutenuto, con caduta di piante fuori fascia sulla nostra rete per cui abbiamo pertanto subito dei danni. Ricordiamo, invece, che E-Distribuzione è impegnata in attività di investimento sulla rete di media tensione sull’area marina di Sarrala entreranno in servizio prima della stagione turistica e daranno benefici in termini di possibili controalimentazioni in caso di guasto».

