È Gianni Perotti il consigliere delegato alla Sanità della Provincia dell’Ogliastra. È una delle novità emerse durante il Consiglio provinciale che si è tenuto venerdì sera a Lanusei.

Assessore comunale all’Urbanistica nella Giunta di Davide Burchi, l’esponente di Sinistra futura ha ricevuto dal presidente Alessio Seoni la delega alla Medicina territoriale. Marco Pinna, vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Arzana, è il consigliere delegato alla Protezione civile, vigilanza e controllo. Cristiana Campetella, assessore di Seui, è titolare delle deleghe a Pianificazione, urbanistica, energie rinnovabili e usi civici.

Fabrizio Porrà, consigliere comunale di minoranza a Tortolì, si occuperà di Politiche giovanili e associazionismo. Erano già state ufficializzate in precedenza le deleghe (senza indennità) a Francesco Carta (Viabilità), consigliere comunale di Gairo ed esponente dei Riformatori, Carlo Lai (Bilancio e personale), sindaco Pd di Jerzu Lodovico Piras (Ambiente), sindaco di Girasole e anche lui tesserato Pd, Mara Mascia (Edilizia scolastica e istruzione), vicesegretaria provinciale di Forza Italia e assessore comunale al Bilancio di Tortolì, Luca Mameli (Turismo e cultura), vicesindaco (indipendente) di Loceri, e Stefania Vargiu (Servizi sociali e pari opportunità), pretoriana di Fratelli d’Italia sul territorio.

