Una famiglia di quattro persone, genitori e due figli, è finita all’ospedale dopo che la loro auto è stata tamponata in via Monsignor Virgilio.

L’incidente è accaduto intorno a mezzogiorno di oggi lungo la strada principale di Tortolì. Illeso il conducente dell’auto che ha tamponato la macchina con a bordo la famiglia.

I cui componenti sono stati trasportati, in codice giallo, dalle ambulanze del 118 al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede.

