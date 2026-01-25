l’incidente
25 gennaio 2026 alle 13:18
Tortolì, tamponamento in via Monsignor Virgilio: una famiglia in ospedaleGenitori e figli sono stati trasportati, in codice giallo, al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede
Una famiglia di quattro persone, genitori e due figli, è finita all’ospedale dopo che la loro auto è stata tamponata in via Monsignor Virgilio.
L’incidente è accaduto intorno a mezzogiorno di oggi lungo la strada principale di Tortolì. Illeso il conducente dell’auto che ha tamponato la macchina con a bordo la famiglia.
I cui componenti sono stati trasportati, in codice giallo, dalle ambulanze del 118 al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede.
