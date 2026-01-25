Momenti di apprensione nel primo pomeriggio nel Supramonte di Urzulei, in località Campus Bargius, dove due cacciatori hanno perso l’orientamento a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non riuscendo più a ritrovare la via del ritorno.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì. Un primo tentativo di recupero è stato effettuato dall’elicottero Drago 145, ma l’equipaggio è stato costretto a interrompere le operazioni a causa della scarsa visibilità presente nell’area.

Le operazioni di soccorso sono quindi proseguite via terra. Intorno alle 16.30 la squadra 11A dei vigili del fuoco è riuscita a raggiungere i due cacciatori che, seppur infreddoliti, sono risultati in buone condizioni di salute.

Dopo il recupero, i due uomini sono stati accompagnati in sicurezza fino al proprio autoveicolo.

