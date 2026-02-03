I carabinieri di Tortolì, nella mattinata di domenica 1° febbraio, hanno denunciato un 38enne di origine marocchina ritenuto responsabile di un’estorsione ai danni di un giovane tortoliese.

L’episodio incriminato – come riferisce una nota dei militari – risale alla sera del 2 ottobre quando il ragazzo, seduta su una panchina di Corso Umberto, sarebbe stato avvicinato dal suo aggressore che l’avrebbe costretto, con minacce fisiche e verbali, a consegnare il portafoglio con all'interno 60 euro.

La svolta è arrivata grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle indagini condotte dai militari, che sono riusciti a risalire all’identità del responsabile.

(Unioneonline/n.s.)

© Riproduzione riservata