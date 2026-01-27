Un addio al veleno, la seconda rinuncia polemica dopo quella di Mirko Balloi, il sintomo della frattura tra gli eletti e gli ex compagni di avventura. «Per tre anni e mezzo io e Mirko Balloi siamo stati abbandonati e dimenticati dal gruppo di cui facevamo parte. Nessuno del mio gruppo (quello che faceva riferimento a Maria Tegas ndr) mi ha chiamato per chiamarmi in Consiglio o per offrire il mio punto di vista. Era un gruppo di lavoro e io dopo una lunga esperienza in Municipio pensavo di dare il mio contributo. Per questo motivo ho preferito non entrare a fare parte del Consiglio comunale». Efisio Balloi ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale ad appena 24 ore di distanza dalla sua surroga. Il suo rifiuto segue quello di Mirko Balloi di sette giorni fa. Ora tra i non eletti resta solo il nome di Monica Lobina. Le sorti della maggioranza guidata da Davide Burchi non sono certo legate all’ingresso di un nuovo consigliere ma il segnale politico è di certo poco confortante per il sindaco Pd.

