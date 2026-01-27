centanari
27 gennaio 2026 alle 19:46
Tertenia, Angela Crobu compie 100 anniLa nonnina festeggiata da due sindaci
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Angela Crobu ha compiuto 100 anni. Lunedì scorso, la nonnina di Tertenia, da alcuni anni ospite della comunità alloggio di Cristo Re a Lanusei, si è iscritta al club dei longevi. Casalinga per una vita, dal 2000 vedova di Giustino Orrù, è madre di cinque figli, ha otto nipoti e dieci pronipoti.
Alla neo centenaria, donna di profonda fede religiosa, hanno fatto visita i sindaci di Tertenia e Lanusei, Giulio Murgia e Davide Burchi.
© Riproduzione riservata