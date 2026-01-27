Angela Crobu ha compiuto 100 anni. Lunedì scorso, la nonnina di Tertenia, da alcuni anni ospite della comunità alloggio di Cristo Re a Lanusei, si è iscritta al club dei longevi. Casalinga per una vita, dal 2000 vedova di Giustino Orrù, è madre di cinque figli, ha otto nipoti e dieci pronipoti.

Alla neo centenaria, donna di profonda fede religiosa, hanno fatto visita i sindaci di Tertenia e Lanusei, Giulio Murgia e Davide Burchi.

© Riproduzione riservata