la scoperta
25 gennaio 2026 alle 17:33
Cardedu, trovato in un’auto il corpo senza vita di un uomoSul posto i carabinieri. La vittima potrebbe essere stata colpita da un malore fatale
Un uomo è stato ritrovato senza vita nella sua auto. Il mezzo era in sosta nel territorio di Cardedu, al confine con Bari Sardo. Dai primi accertamenti, la morte risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento.
Al momento non si conosce l’esatta causa del decesso, ma l’ipotesi privilegiata sembra quella di un malore durante la guida. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Jerzu.
- Notizia in aggiornamento –
