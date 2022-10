Tornano in Ogliastra i ciottoli che l’estate scorsa i turisti avevano asportato dalle più belle spiagge di Baunei con l’intenzione di portarseli a casa come souvenir e che, invece, sono stati individuati e sequestrati.

Come spiega l’associazione Sardegna Rubata e Depredata, si tratta di un centinaio di chili di sassi, di varie dimensioni, riposizionati insieme al Comune e alle Guardie ambientali a Cala Mariolu e Cala Goloritzè.

