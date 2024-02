Le condizioni di Pasquale Murgia erano apparse subito critiche, ma non tali da far pensare che da lì a poco l’81enne pensionato di Talana potesse morire. Coinvolto in un incidente sulla strada provinciale 56, tra Talana e Lotzorai, l’uomo, celibe e da tempo trapiantato a Tortolì, è morto pochi istanti prima di entrare al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Gli sarebbe stata fatale un’emorragia. Sulla tragedia della strada, avvenuta ieri pomeriggio, sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Lanusei che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti per accertare le responsabilità dello scontro frontale.

L’incidente

Dopo l’impatto con una Porsche Macan, la Fiat Panda condotta da Murgia è andata completamente distrutta. Il parabrezza in frantumi e la posizione della macchina, in bilico tra la carreggiata e la cunetta, hanno fatto pensare al peggio ai primi soccorritori accorsi sul posto. Dentro la vecchia utilitaria il pensionato è stato ritrovato riverso sul sedile del passeggero. Era dolorante ma cosciente. L’hanno estratto i vigili del fuoco di Tortolì, arrivati intorno alle 16.30 di ieri al chilometro 7 della strada provinciale 56, in un tratto che ricade nel territorio di Talana. Murgia è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Il suv, dopo aver sbandato, ha terminato la sua corsa ribaltandosi su un terreno poco distante. Illeso il conducente, Marcello Muggianu (28), di Talana, titolare di un’attività commerciale a Tortolì.

