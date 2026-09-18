Frontale tra due auto a Ilbono: un ferito in condizioni disperateLo schianto sulla 198, all’altezza di Bau ‘e Nuxi
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Grave incidente sulla Statale 198, all’altezza di Bau ‘e Nuxi, a valle di Ilbono. C’è un ferito in condizioni gravissime: un ottantunenne è stato trasferito in Rianimazione all'ospedale Brotzu di Cagliari.
Sul posto i soccorritori del 118, i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei e i vigili del fuoco di Lanusei.
Secondo quanto appreso, intorno alle 17 si sarebbe verificato un scontro frontale tra due auto e il conducente di una delle due, l’anziano, sarebbe stato sbalzato sull’asfalto.
La Statale è rimasta a lungo chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi.