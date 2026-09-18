Grave incidente sulla Statale 198, all’altezza di Bau ‘e Nuxi, a valle di Ilbono. C’è un ferito in condizioni gravissime: un ottantunenne è stato trasferito in Rianimazione all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto i soccorritori del 118, i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei e i vigili del fuoco di Lanusei.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 si sarebbe verificato un scontro frontale tra due auto e il conducente di una delle due, l’anziano, sarebbe stato sbalzato sull’asfalto.

La Statale è rimasta a lungo chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

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