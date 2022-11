Matteo Piras, il 24enne di Osini arrestato per l'omicidio di Riccardo Muceli, l'operaio di 38 anni di Gairo, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, sostenuto a mezzogiorno di oggi di fronte al giudice per le indagini preliminari Paola Murru.

In quei pochi minuti davanti al gip il giovane, detenuto nel carcere di Lanusei, è stato assistito dagli avvocati Maurizio Corda e Francesco Serrau.

Il ragazzo è stato arrestato all'alba di mercoledì nella sua abitazione di Osini per ordine del gip, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Giovanna Morra, titolare dell'inchiesta.

