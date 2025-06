Il Tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei fratelli di Sandro Arzu, Roberto (57 anni) e Sergio (65), del figlio di quest’ultimo, Gianluca (26), e di Pier Giorgio Piras (36). I quattro, tutti di Arzana, sono uomini liberi.

I rispettivi avvocati (Francesco Marongiu e Rita Dedola per Roberto e Sergio, Pierluigi Concas per Gianluca e la coppia Pamela Piras-Fabrizio De Murtas per Pier Giorgio Piras) avevano presentato ricorso al Riesame contro i provvedimenti scattati il 26 maggio scorso.

A loro la Procura contesta i reati di concorso e favoreggiamento nell’omicidio di Mino Marongiu.

Il principale sospettato, Sandro Arzu, nelle scorse settimane era stato arrestato nel Cagliaritano, dopo essere scomparso per due anni: si è tolto la vita in carcere.

© Riproduzione riservata