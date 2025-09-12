È in corso un’operazione della polizia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lanusei, per dare esecuzione a una misura cautelare nei confronti del presunto responsabile dell’omicidio di Marco Mameli, il ventiduenne operaio di Ilbono, ucciso a Bari Sardo durante la festa di Carnevale lo scorso primo marzo.

Gli agenti stanno operando dalle prime ore della mattina per assicurare alla giustizia l’autore del delitto che aveva scosso profondamente la comunità ogliastrina.

La Procura mantiene il massimo riserbo sulle indagini, che avrebbero consentito di raccogliere elementi utili per risalire all’autore del fatto di sangue. L’omicidio aveva destato grande commozione e preoccupazione in tutta l’Ogliastra.

(Unioneonline/Fr.Me.)

